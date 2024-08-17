Advertisement

أخبار عاجلة

4 شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الحكر جنوبي مدينة دير البلح

Lebanon 24
17-08-2024 | 12:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
5 شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من السكان شرقي مدينة دير البلح (الجزيرة)
lebanon 24
17/08/2024 20:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة
lebanon 24
17/08/2024 20:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى شهداء الأقصى تستقبل شهداء ومصابين إثر استهداف الاحتلال منزلا لعائلة "أبو النجا" في منطقة الحكر جنوب دير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
17/08/2024 20:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي على منزل لعائلة خزيق بمنطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة
lebanon 24
17/08/2024 20:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:55 | 2024-08-17
13:52 | 2024-08-17
13:48 | 2024-08-17
13:47 | 2024-08-17
13:40 | 2024-08-17
13:38 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24