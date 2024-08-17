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إذاعة الجيش الإسرائيلي: 6 مسلحين إسرائيليين حاولوا دخول قرية روجيب بنابلس احتجزت قوة عسكرية أحدهم
Lebanon 24
17-08-2024
|
12:40
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