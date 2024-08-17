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وزير خارجية إيران بالوكالة في اتصال مع وزير خارجية مصر: نحتفظ بحق الرد المشروع على إسرائيل بعد اغتيال هنية

Lebanon 24
17-08-2024 | 13:47
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