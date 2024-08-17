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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو رفض مقابلة وزير خارجية بريطانيا الذي يزور إسرائيل بسبب سحب لندن تحفظها على قرارات الجنايات الدولية

Lebanon 24
17-08-2024 | 13:55
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