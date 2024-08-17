Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: الغارة في جنين استهدفت منفذي عملية الأغوار

Lebanon 24
17-08-2024 | 14:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: طائرة مسيرة استهدفت خلية من 4 فلسطينيين في جنين
lebanon 24
17/08/2024 22:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: استنفار أمني واسع في تل أبيب والبحث عن شابين مشتبه بهم بتنفيذ عملية في وقت قريب
lebanon 24
17/08/2024 22:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 7 اعتداءات انتقامية ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين بعد عملية الأغوار الشمالية
lebanon 24
17/08/2024 22:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يتفقد موقع عملية غور الأردن التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخر ويتعهد بالوصول إلى منفذي العملية
lebanon 24
17/08/2024 22:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:34 | 2024-08-17
15:15 | 2024-08-17
14:41 | 2024-08-17
14:40 | 2024-08-17
14:35 | 2024-08-17
14:24 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24