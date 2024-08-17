Advertisement

أخبار عاجلة

قصف مدفعي عنيف على محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة

Lebanon 24
17-08-2024 | 14:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيلية في محيط مدينة حمد السكنية شمال غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
17/08/2024 22:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة مستشفى العودة شمال قطاع غزة: نحذر من توقف المستشفى عن العمل خلال 24 ساعة بسبب نقص الوقود
lebanon 24
17/08/2024 22:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: قصف مدفعي يستهدف غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع
lebanon 24
17/08/2024 22:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات إسرائيلية على شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة (العربي)
lebanon 24
17/08/2024 22:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:34 | 2024-08-17
15:15 | 2024-08-17
14:41 | 2024-08-17
14:40 | 2024-08-17
14:35 | 2024-08-17
14:24 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24