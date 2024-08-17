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إسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: نتنياهو يصر على إمكانية استئناف القتال ضد حماس حتى بعد الاتفاق ويسعى للحصول على موافقة أميركية مكتوبة

Lebanon 24
17-08-2024 | 14:41
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