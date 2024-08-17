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الدفاع المدني بغزة: إجبار الاحتلال لآلاف المواطنين على النزوح المتكرر بخان يونس والمحافظة الوسطى أدى لتكدسهم في ظروف قاسية تهدد حياتهم

Lebanon 24
17-08-2024 | 16:14
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