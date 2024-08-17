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تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: ضابط في استخبارات القيادة الجنوبية حذر القيادات قبل ساعات من تنفيذ هجوم ٧ أكتوبر

Lebanon 24
17-08-2024 | 16:32
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