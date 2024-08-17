Advertisement

أخبار عاجلة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: لا يمكننا تفويت فرصة أخرى لإبرام اتفاق بشأن الرهائن

Lebanon 24
17-08-2024 | 16:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أردوغان يثرثر ويهذي مرة أخرى وهو يشكل خطرا على الشرق الأوسط
lebanon 24
18/08/2024 11:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب إبرام صفقة الآن ومن تخلى عن الرهائن قبل 9 أشهر يجب أن يعيدهم
lebanon 24
18/08/2024 11:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الأزمة الاقتصادية ستتسبب بعدم قدرتنا على تمويل الاحتياجات الأمنية سواء لتعزيز الجيش أو بناء منظومة للوقوف بوجه إيران
lebanon 24
18/08/2024 11:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: مجموعة المتطرفين غير المسؤولين في الحكومة تحاول جاهدة جر إسرائيل إلى حرب إقليمية شاملة (الجزيرة)
lebanon 24
18/08/2024 11:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:17 | 2024-08-18
04:14 | 2024-08-18
04:06 | 2024-08-18
03:54 | 2024-08-18
03:36 | 2024-08-18
03:21 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24