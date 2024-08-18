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هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون عسكريون يحذرون من تزايد اعتداءات يهود متطرفين في الضفة الغربية

Lebanon 24
18-08-2024 | 01:28
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