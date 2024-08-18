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واللا: رئيس الأركان الإسرائيلي وجه خلال اليومين الماضيين بتكثيف العمليات العسكرية في رفح

Lebanon 24
18-08-2024 | 02:32
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