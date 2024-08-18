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واللا عن تقديرات للجيش الإسرائيلي: تدمير لواء رفح سيحسن ظروف المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين

Lebanon 24
18-08-2024 | 02:41
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