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مسؤول إسرائيلي: الانسحاب المؤقت من ممر فيلادلفي لن يمكن حماس من إعادة التسلح

Lebanon 24
18-08-2024 | 03:06
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