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الراعي: في الوقت الذي تجري فيه محادثات في المنطقة لا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية في ظلّ فقدان مجلس النواب صلاحية التشريع

Lebanon 24
18-08-2024 | 04:14
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