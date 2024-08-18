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والا عن مصادر أمنية إسرائيلية: هناك وعود أميركية لنتنياهو بالعودة والقتال في غزة إذا لم تسر الأمور كما ينبغي (الجزيرة)

Lebanon 24
18-08-2024 | 05:07
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