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أخبار عاجلة
والا عن مصادر أمنية إسرائيلية: هناك وعود أميركية لنتنياهو بالعودة والقتال في غزة إذا لم تسر الأمور كما ينبغي (الجزيرة)
Lebanon 24
18-08-2024
|
05:07
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