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متحدث باسم "اليونيفيل": إصابة 3 من أعضاء قوات حفظ السلام الدولية بجروح طفيفة من جراء انفجار بالقرب من مركبتهم جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-08-2024 | 06:47
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