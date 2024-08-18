Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم اليونيفيل: جميع قوات حفظ السلام في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم في جنوب لبنان (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-08-2024 | 06:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدث باسم "اليونيفيل": إصابة 3 من أعضاء قوات حفظ السلام الدولية بجروح طفيفة من جراء انفجار بالقرب من مركبتهم جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/08/2024 16:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم قوات اليونيفيل: الحالة في الجنوب لبنان لا تزال متوترة
lebanon 24
18/08/2024 16:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان في منطقة بيت هيلل في الجليل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/08/2024 16:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: وزير الخارجية المقترح عباس عرقجي أكد ضرورة تعزيز محور المقاومة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/08/2024 16:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:51 | 2024-08-18
08:48 | 2024-08-18
08:44 | 2024-08-18
08:32 | 2024-08-18
08:30 | 2024-08-18
08:14 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24