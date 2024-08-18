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وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان في منطقة بيت هيلل في الجليل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-08-2024 | 08:44
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