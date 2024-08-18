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نتنياهو: ندير مفاوضات أخذ وعطاء وليس "عطاء وعطاء" والمبادئ التي وضعناها ضرورية لأمن إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
18-08-2024 | 09:06
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