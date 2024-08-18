"حزب الله": رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في بلدة شبعا قصفنا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"

Lebanon 24