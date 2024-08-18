Advertisement

أخبار عاجلة

"حزب الله": رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في بلدة شبعا قصفنا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"

Lebanon 24
18-08-2024 | 09:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": رداً على ‏‏‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على بلدة الضهيرة بالأمس قصفنا موقع جل العلام وانتشار الجنود في محيطه بقذائف المدفعية وحققنا إصابات مباشرة
lebanon 24
18/08/2024 19:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى في القصف الأخير لحزب الله (الجزيرة)
lebanon 24
18/08/2024 19:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوطنة إسرائيليّة يقصفها "حزب الله" لأول مرّة.. ماذا نعرف عنها؟
lebanon 24
18/08/2024 19:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: قصفنا لأول مرة مستعمرة إييليت هشاحر بصواريخ كاتيوشا ردا على اعتداءات العدو خاصة على بلدة الكفور
lebanon 24
18/08/2024 19:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

قصف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:50 | 2024-08-18
12:40 | 2024-08-18
12:35 | 2024-08-18
12:34 | 2024-08-18
12:26 | 2024-08-18
12:21 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24