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القناة 12 الإسرائيلية: بلدية كريات شمونة تطالب السكان الذين بقوا في المدينة بالمكوث قرب المناطق المحمية وتجنب التجمعات والتجول دون داع (الجزيرة)

Lebanon 24
18-08-2024 | 09:25
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