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القناة 14 الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم من قبل فلسطيني قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة (الجزيرة)

Lebanon 24
18-08-2024 | 09:31
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