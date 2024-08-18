"حزب الله": استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها كما استهدفنا موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة

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