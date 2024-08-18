"حزب الله": رداً على ‏‏‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على بلدة الضهيرة بالأمس قصفنا موقع جل العلام وانتشار الجنود في محيطه بقذائف المدفعية وحققنا إصابات مباشرة

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