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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أصابة جندي من "الكتيبة 202" التابعة للواء المظليين بجروح بليغة في وقت سابق اليوم الأحد

Lebanon 24
18-08-2024 | 11:11
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