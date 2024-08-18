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القسام تنشر مشاهد لتفجير عبوات في جيبين إسرائيليين مما أوقع قتلى وجرحى بمحور نتساريم جنوب مدينة غزة

Lebanon 24
18-08-2024 | 11:13
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