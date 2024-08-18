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الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تواصل عرقلة دخول المساعدات ومعبر رفح توقف تماما

Lebanon 24
18-08-2024 | 11:20
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