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الخارجية الأميركية: بلينكن سيتوجه إلى مصر يوم الثلاثاء في إطار زيارة للشرق الأوسط

Lebanon 24
18-08-2024 | 11:56
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