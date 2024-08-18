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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتي "شتولا" و"نتوعاه" شمال فلسطين المحتلة (شبكة قدس الاخبارية)

Lebanon 24
18-08-2024 | 12:26
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