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حماس: نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 تموز والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن

Lebanon 24
18-08-2024 | 14:11
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