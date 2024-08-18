Advertisement

أخبار عاجلة

حميدتي: لن نسمح لمجموعة من الجنرالات التحكم بمصير الشعب السوداني

Lebanon 24
18-08-2024 | 14:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حكومة السودان: نرحب بالمبادرات التي تلبي وتستجيب وتحفظ سيادة البلاد وكرامة الشعب السوداني (العربية)
lebanon 24
18/08/2024 23:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة السوداني: لن نسامح التمرد على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوداني (الجزيرة)
lebanon 24
18/08/2024 23:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان: التزامنا أمام الشعب السوداني أن نسلمه الوطن خاليا من التمرد (الحدث)
lebanon 24
18/08/2024 23:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: لن نسمح لعباس بدخول غزة
lebanon 24
18/08/2024 23:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:19 | 2024-08-18
16:07 | 2024-08-18
15:41 | 2024-08-18
15:41 | 2024-08-18
15:20 | 2024-08-18
15:08 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24