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معاريف عن الشرطة الإسرائيلية: الانفجار في تل أبيب كان نتيجة عبوة ناسفة

Lebanon 24
18-08-2024 | 15:08
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