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الخارجية الأميركية: بلينكن يثمن جهود السعودية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
18-08-2024 | 16:40
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