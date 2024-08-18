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إعلام اسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
Lebanon 24
18-08-2024
|
23:42
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