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المرشح لحقيبة الخارجية في الحكومة الايرانية عباس عرقجي: "دبلوماسية المقاومة" تشكّل محور أولويات السياسة الخارجية للحكومة الجديدة

Lebanon 24
19-08-2024 | 00:03
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