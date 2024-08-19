Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر إسرائيلية: قتيل و6 إصابات جراء انفجار عدد من الطائرات بدون طيار في منطقة يعرا بالجليل الغربي

Lebanon 24
19-08-2024 | 01:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: تقارير أولية عن انفجار طائرة بدون طيار في منطقة كابري بالجليل الغربي وسقوط عدد من الإصابات وصفت إحداها بالخطيرة
lebanon 24
19/08/2024 09:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة شخص بجروح خطيرة من جراء سقوط طائرة بدون طيار في منطقة "كابري" في الجليل الغربي
lebanon 24
19/08/2024 09:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة شخص بجروح جراء سقوط طائرة بدون طيار في الجليل الغربي
lebanon 24
19/08/2024 09:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت جسما مشبوها في منطقة معالون ترشيحا بالجليل الغربي
lebanon 24
19/08/2024 09:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:14 | 2024-08-19
02:12 | 2024-08-19
02:10 | 2024-08-19
01:54 | 2024-08-19
01:53 | 2024-08-19
01:53 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24