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أخبار عاجلة
الرئيس الإسرائيلي: نشكر الولايات المتحدة في دعمها لإسرائيل خلال الفترة العصيبة
Lebanon 24
19-08-2024
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01:04
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