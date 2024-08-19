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الرئيس الإسرائيلي: نشكر الولايات المتحدة في دعمها لإسرائيل خلال الفترة العصيبة

Lebanon 24
19-08-2024 | 01:04
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