وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن قائد منطقة إيالون في الشرطة الإسرائيلية: الشرطة متأكدة بنسبة 99% من أن الانفجار الذي أودى بحياة رجل في تل أبيب الليلة الماضية كان "محاولة لهجوم إرهابي"

Lebanon 24