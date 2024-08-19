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الخارجية الإيرانية: نرحب بأي هدنة أو اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
19-08-2024 | 03:59
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