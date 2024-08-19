Advertisement

أخبار عاجلة

الميادين: تقديرات بأن المقاومة نفذت عملية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة حمد في خان يونس

Lebanon 24
19-08-2024 | 05:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجان المقاومة في فلسطين: نبارك العملية البطولية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بقصف مدينة يافا بالمسيرات
lebanon 24
19/08/2024 16:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون قوات العدو وآلياتهم المتوغلة شمال شرقي مدينة خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
19/08/2024 16:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
19/08/2024 16:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الأوضاع لازالت خطرة في حي تل الهوى بمدينة غزة مع بقاء قوات الاحتلال منتشرة على تخوم المنطقة (الميادين)
lebanon 24
19/08/2024 16:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:55 | 2024-08-19
08:54 | 2024-08-19
08:40 | 2024-08-19
08:38 | 2024-08-19
08:38 | 2024-08-19
08:25 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24