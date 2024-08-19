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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أكد لبلينكن التزام إسرائيل بالمقترح الأميركي بشأن الصفقة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-08-2024 | 07:38
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