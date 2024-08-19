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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو كرر التزامه بالاقتراح الأميركي الذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية التي يصرّ عليها
Lebanon 24
19-08-2024
|
08:12
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