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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو كرر التزامه بالاقتراح الأميركي الذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية التي يصرّ عليها

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:12
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