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الخارجية الأميركية: بلينكن أكد الحاجة لاتفاق يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة ويخلق الظروف لاستقرار إقليمي (الجزيرة)

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:38
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