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الجيش الإسرائيلي يقول إنه عثر على نفق تحت الأرض في خان يونس بطول كيلومتر ونصف في خان يونس (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-08-2024 | 09:25
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