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"الجزيرة" عن "يديعوت أحرونوت": الجانبان المصري والفلسطيني أصرا على انسحاب إسرائيل الكامل من محور فيلادلفيا

Lebanon 24
19-08-2024 | 11:44
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