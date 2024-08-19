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سرايا القدس: مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس وكتائب القسام لآليات العدو خلال التوغل الأخير في حي الشجاعية بمدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-08-2024 | 11:54
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