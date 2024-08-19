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زيلينسكي: القوات الأوكرانية تسيطر على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا في منطقة كورسك الروسية (الشرق)

Lebanon 24
19-08-2024 | 13:09
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