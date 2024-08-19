Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي يطلب إذنا لاستخدام أسلحة بعيدة المدى "لوقف" التقدّم الروسي (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-08-2024 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: سننشئ "منطقة عازلة" في كورسك الروسية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/08/2024 21:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: حان الوقت لوقف هجمات "حزب الله" على إسرائيل (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/08/2024 21:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"سكاي نيوز:" نتنياهو رفض المقترح الأميركي وأصر على تواجد أمني إسرائيلي على طول محور فيلادلفيا
lebanon 24
19/08/2024 21:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم "اليونيفيل": إصابة 3 من أعضاء قوات حفظ السلام الدولية بجروح طفيفة من جراء انفجار بالقرب من مركبتهم جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/08/2024 21:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:16 | 2024-08-19
14:08 | 2024-08-19
13:49 | 2024-08-19
13:45 | 2024-08-19
13:28 | 2024-08-19
13:26 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24