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نتنياهو: جهودنا مبذولة للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-08-2024 | 13:45
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